Warmterecord op komst: woensdag mogelijk 13 graden

Het eerste warmterecord van 2018 is al op komst. Gold er vanmorgen nog code geel in Amsterdam voor gladheid, komende woensdag wordt het waarschijnlijk tussen de 11 en 13 graden. Normaal gesproken is het in januari zo'n 3 graden Celsius.

Dat meldt Weeronline. Het wordt zo warm doordat er de komende dagen warme lucht vanuit de Azoren onze kant op komt. Op de Azoren is het momenteel ongeveer 20 graden. Boven de Atlantische Oceaan koelt de lucht een beetje af, toch wordt het hier extreem zacht voor de tijd van het jaar.

Wind en regen

Helaas betekent dat niet dat we in de zon op een terrasje kunnen gaan zitten. Het gaat namelijk behoorlijk hard waaien, mogelijk zelfs stormachtig met zware windstoten, en waarschijnlijk gaat het ook regenen.

Na woensdag koelt het weer af: donderdag wordt het zo'n 9 graden, nog steeds warm voor januari. Vrijdag wordt het rond de 7 graden. Wel zullen we op allebei de dagen de zon weer een beetje zien.