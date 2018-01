Vrouw tegen haar wil door man vastgehouden in Oost

Een vrouw werd vanmorgen in Oost tegen haar wil vastgehouden in een auto. Ze slaagde erin om via via de politie te waarschuwen en kon daardoor gelukkig snel worden bevrijd.

Dat meldt de politie aan AT5. De politie kreeg rond half 10 vanmorgen een melding van het incident. De vrouw had bekenden weten te waarschuwen, die vervolgens de politie inlichtten.

Motief onduidelijk

Via Burgernet zocht de politie vervolgens naar de blauwe Kia met daarin de man en de vrouw. Andere politie-agenten zagen de melding en hadden de auto eerder zien rijden op de Middenweg. Ze zijn meteen teruggereden en troffen de auto aan.

De man en vrouw zaten daar allebei nog in en zijn meegenomen naar het bureau. De vrouw maakt het goed, maar waarom zij werd vastgehouden, moet nog duidelijk worden. De man is aangehouden op verdenking van vrijheidsberoving.

De politie heeft naar aanleiding van deze melding de auto gesignaleerd op de Middenweg in #Amsterdam, de vrouw in goede gezondheid aangetroffen en een man op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving aangehouden. https://t.co/zQgvxXZkfo — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 21, 2018