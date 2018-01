Twee mensen gewond door brandende wasdroger Amstelveen

Bij een woningbrand in Amstelveen zijn aan het begin van de middag twee mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Volgens een getuige brak er brand uit in de woning doordat de wasdroger vlam vatte. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk.

Wel is duidelijk dat de brandweer de brand al na een kwartier onder controle had. De door de brand verwoeste wasdroger eindigde uiteindelijk in de achtertuin van de woning.