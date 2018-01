Advocaat haalt uit naar John van den Heuvel: 'Moet ik mijn cliënten toespreken over geweld?'

Advocaat Nico Meijering heeft in een open brief hard uitgehaald naar misdaadjournalist John van den Heuvel. Van den Heuvel verweet Meijering eerder dat hij en zijn collega medeschuldig zijn aan het geweld uit de onderwereld tegen journalisten.

Dat zei Van den Heuvel in een interview met vakblad Villamedia. 'Als er iets mis gaat met journalisten, zijn advocaten als Nico Meijering en Bénédicte Ficq mede schuldig. Omdat ze in mijn optiek cliënten soms ophitsen tegen journalisten. Ze schilderen hen af als handlangers van politie en justitie, als hun verlengstuk. Zo breng je journalisten in gevaar.'

Meijering vindt dat hij die beschuldiging niet had mogen uiten. Het zou een beschuldiging zijn die Van den Heuvel 'totaal niet kan waarmaken en die ook in de categorie laster valt', schrijft hij in zijn open brief op crimesite.nl. Hij haalt hard uit: 'Je hebt nu eenmaal een groot bereik vanwege je positie als BN’er en de diverse mediakanalen die je ter beschikking staan, terwijl de ervaring heeft geleerd dat niet iedereen altijd even verfijnd kan omgaan met beschuldigingen die jij rondstrooit.'

Daarnaast zei Van den Heuvel in zijn interview met Villamedia dat hij vindt dat advocaten een bijdrage moeten leveren aan het doorbreken van de geweldsspiraal. Meijering vraagt zich af hoe hij die bijdrage voor zich moet zien: 'Dat strafadvocaten hun cliënten bijeenroepen in de RAI en ze toespreken dat ze geen geweld meer mogen gebruiken? En als we ze dan toch toespreken, dat ze ook niet drugs moeten verhandelen of kinderen mogen ontvoeren?'

Meijering stelt Van den Heuvel teleur: hij mag zich niet inmengen in criminele aangelegenheden.