Ajax heeft aan vijf goede minuten genoeg om Feyenoord aan de kant zetten

Met een dubbele uppercut besliste Ajax een verder matige Klassieker in vijf minuten. Donny van de Beek en Klaas Jan Huntelaar verzorgden de doelpunten en toen Feyenoord kort daarna met 10 man verder moest, was de wedstrijd meteen gespeeld.

Toen de bal eenmaal rolde deelden beide teams in de openingsfase slechts enkel speldenprikjes uit. Ajax deed dat in de vorm van twee ongevaarlijke schoten van Ziyech, Feyenoord met twee snelle uitbraken. De eerste echte kans was voor Klaas Jan Huntelaar, bij de eerste paal werkte hij de bal bijna binnen na een uitstekende actie van debutant Nico Tagliafico.

Wakker geschud uit slaap

Het duurde vervolgens ruim twintig minuten voordat er echt Klassiekervuurwerk te zien was. Jerry St. Juste kreeg een gele kaart, daarna was het de beurt aan Justin Kluivert. Het zorgde voor een prikkel, het spel werd er niet zozeer beter van maar wel venijniger. Scheidsrechter Björn Kuipers moest aanpoten om het bij te houden maar de opleving op het veld bleek van korte duur.

Feyenoord stond goed georganiseerd, Ajax was niet bij machte het te doorbreken. De uitblinker van de eerste seizoenshelft David Neres lag aan de ketting bij de onervaren Tyrell Malacia. Eigenlijk schrok de Arena pas kort voor rust wakker bij een enorme kans voor Nicolai Jørgensen, hij leek raak te koppen maar zag Andre Onana met een schitterende reflex de bal keren. In de allerlaatste seconden van de eerste helft was Ajax ook nog dichtbij een doelpunt maar een klutssituatie leverde niets op.

In vijf minuten klaar

Na rust schakelde Ajax één á twee versnellingen op en dat sorteerde meteen effect. Donny van de Beek en Klaas Jan Huntelaar deelden binnen enkele minuten de knockout uit. In beide gevallen stond er een verdediger aan de basis van het doelpunt.

Tagliafico stoomde op aan de linkerkant en Van der Beek rondde uiteindelijk beheerst af. Twee minuten later deed Joël Veltman hetzelfde op rechts, goaltjesdief Huntelaar stond uiteraard op de juiste plaats om binnen te koppen.

Niet de gehoopte oorwassing

De misère voor Feyenoord bereikte zijn dieptepunt toen spits Nicolai Jørgensen een makkelijk gegeven tweede gele kaart incasseerde en kon vertrekken. Met de doelpunten en de rode kaart was ook meteen de spreekwoordelijke angel uit de wedstrijd. Waar de supporters uiteraard hoopten op een flinke oorwassing trapte Ajax juist op de rem en drong het nauwelijks nog aan.

Daarmee werd ook de machteloosheid van Feyenoord duidelijk dat met een man minder niets meer kon uitrichten. Door de overwinning ligt de druk weer bij PSV dat later vandaag in Almelo aantreedt tegen Heracles.