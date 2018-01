Tevredenheid in Ruk en Pluk na gewonnen Klassieker

De kroegen in de stad puilden vanmiddag uit voor de Klassieker. Ook in Ruk en Pluk in Oost was het volle bak vanmiddag en uiteraard was de sfeer na de 2-0 overwinning van Ajax opperbest.

De wedstrijd zelf was matig te noemen maar het resultaat was reden voor een feestje. 'Heel blij, erg tevreden met de tweede helft', jubelt een fan. 'Het kan beter maar als we blijven winnen komt het goed.'

