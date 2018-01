Onana niet onder de indruk van Feyenoord: 'Zij zetten nooit druk tegen ons'

Ajax-doelman André Onana was niet onder de indruk van Feyenoord vanmiddag. 'We kennen ze al langer, tegen Ajax willen ze nooit druk zetten dus ik had deze tactiek wel verwacht.'

Veel had Onana vanmiddag niet te doen maar de enige echte redding bleek goud waard. Vlak voor rust wist de Kameroener met een katachtige reflex maar net Stefan Berghuis van het scoren af te houden. 'Die was belangrijk, ik was superblij dat ik daarmee mijn taak kon doen. En we hebben wel mooi de nul gehouden.'

De 2-0 zege betekende een prima debuut voor de nieuwe trainer Erik ten Hag, Onana ziet wel verschillen tussen Keizer en de nieuwe trainer. 'Natuurlijk een heel ander persoon, een andere manier van praten. Natuurlijk veranderen er dingen. We speelden vandaag compacter en meer controlerend. Het is pas één wedstrijd maar we zullen zien.'