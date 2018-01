De Ligt: 'We gingen tegen tien man te veel voor eigen succes'

De score vanmiddag had natuurlijk veel hoger moeten uitvallen, vindt ook Ajax-verdediger Matthijs de Ligt. 'We werden laks, gingen te veel voor eigen succes terwijl we er dan overheen moeten walsen.'

Met de 2-0 overwinning van vandaag heeft Ajax over het hele seizoen gezien weer de volle buit te pakken wat de Klassieker betreft. 'Het is lekker voor de spelers en de fans om twee keer te winnen van Feyenoord. De sfeer was mooi vandaag, vanaf de warming-up stonden ze achter ons, dat heeft echt wel geholpen.'

De wedstrijd zelf was minder verheffend, beseft ook De Ligt. 'Het was een schaakwedstrijd met weinig kansen, we moesten echt zoeken naar de ruimte voor een kans. Voor rust hadden we slechtst twee kansjes, Feyenoord had één hele aardige.'

Na rust kwam Ajax prima uit de startblokken en besliste de wedstrijd bliksemsnel. 'In de tweede helft scoren we meteen twee keer, krijgen zij rood en dan is het klaar. De fans gaan er achter staan, Feyenoord laat de kopjes hangen en dan wordt het uiteindelijk makkelijker dan vooraf gedacht.'

