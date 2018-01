Nog meer afval ellende in de stad: 'Er komt ongedierte op af'

De Amsterdammer ergert zich nog altijd aan vuilnis in de stad. Dat blijkt uit de reacties op het AT5 afvalpunt, die nu zo'n twee weken gelanceerd is. Elke week krijgen we foto's opgestuurd van bewoners die last hebben van zwervend vuil en uitpuilende containers. Vandaag namen we een kijkje op de Tweede Jan Steenstraat.

Al bijna drie maanden lang heeft Linda last van de uitpuilende containers voor haar ramen. 'Vanuit mijn huis kijk in erop. Ik vind het echt waardeloos. Als de containers vol zijn, wordt alles er naast gegooid. Je ziet het', vertelt ze. Een buurtbewoner reageert ook: 'Er zijn ratten en katten en allemaal andere dieren. Het is echt heel vervelend, dus we hebben een mail gestuurd naar de gemeente. We hebben niets gehoord. Maar die dingen moeten weg. Het gaat om de gezondheid en veiligheid hier.'

Schrik

Het is geen fraai gezicht en Linda wil dat de containers zo snel mogelijk vervangen worden door ondergrondse containers, maar dat is nog niet alles. 'Je bent een stuk privacy kwijt. Continu mensen hier en door de klep schrik je je telkens wezenloos', vertelt Linda. Ze heeft wel een oplossing voor de gemeente: 'Ik wil dat die dingen weggaan hier en dat er zo snel mogelijk van de ondergrondse containers op de hoek van de Amsteldijk komen.'

De gemeente heeft de containers tijdelijk geplaatst. Het was de bedoeling dat er ondergrondse containers in de straat zouden komen, maar dat is nu al zo'n drie maanden geleden. Buurtbewoners zijn het er in ieder geval over eens: containers horen onder de grond.

Als u ook last heeft van afval in uw straat, dan kunt u dat nog altijd melden bij ons: mail de plek én een foto naar afval@at5.nl.