'Romakinderen gebruikt voor zakkenrollen, inbraken en prostitutie'

Honderden Romakinderen worden uitgebuit. Ze worden door criminele familieleden gebruikt om te zakkenrollen, in te breken of gedwongen de prostitutie in te gaan. Ook Amsterdam kent Romagezinnen.

Dat meldt Nieuwsuur op basis van een groot aantal experts. De kinderen zouden onvoldoende worden beschermd door de overheid. Het kind zou niet gezien worden als het slachtoffer. Als ze bijvoorbeeld worden opgepakt, geeft de politie het mee aan een familielid en kan de uitbuiting gewoon doorgaan.

Rapport

Uit een intern rapport blijkt dat ook politie en justitie hiervoor waarschuwen. 'Bij politie en justitie is sprake van onvoldoende kennis en bewustzijn dat bij delicten gepleegd door minderjarigen sprake kan zijn van mensenhandel.' In het rapport wordt ook verwezen naar de plicht van de overheid bij het vermoeden van mensenhandel: het slachtoffer moet in bescherming worden genomen en direct uit de situatie worden gehaald.

De Romakinderen verdienen tot wel 40.000 euro per maand. Dat geld is dan voor de uitbuiters, vaak zijn dat criminele familieleden zoals hun ouders.