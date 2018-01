'Lijstduwers gemeenteraadsverkiezingen plegen kiezersbedrog'

Lijstduwers zoals Eric Corton, Geert Dales en Marja Ruigrok in Amsterdam plegen kiezersbedrog. Geen van deze kandidaten heeft namelijk de ambitie om de gemeenteraad in te gaan. 'Nepkandidaten zijn het', zegt Joop van Holsteyn, hoogleraar politiek gedrag en kiezersonderzoek aan de Universiteit Leiden.

Corton duwt de lijst van GroenLinks in de stad. Dales doet dat bij 50Plus. De laatst genoemde in geen onbekende in de stad. Dales was tussen 2002 en 2004 wethouder in Amsterdam. Marja Ruigrok zit op dit moment voor de VVD in de gemeenteraad en kondigde vorig jaar aan de politiek te zullen verlaten.

Lees ook: Geert Dales keert terug in politiek voor 50Plus

Holsteyn noemt het kiezersbedrog wanneer een kandidaat eigenlijk niet gekozen wil worden en al helemaal niet in een gemeenteraad of parlement wil gaan zitten, schrijft RTL Nieuws. 'Laat je dan niet op een kandidatenlijst zetten als je geen kandidaat wilt zijn. Het heet niet voor niets kandidatenlijst.'

Jokken

De hoogleraar schreef eerder over het fenomeen lijstduwer: 'Volksvertegenwoordiger is een voornaam ambt, waarmee niet lichtzinnig mag worden omgesprongen. Lijstduwers doen dat helaas wel. Zij zeggen op te gaan voor dat ambt, maar ze jokken.'

Lees ook: Job Cohen neemt geen zitting in waterschap

Oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen was in 2015 lijstduwer voor de PvdA bij de waterschapsverkiezingen in Amstel, Gooi en Vecht. Cohen stond op een onverkiesbare twintigste plaats. Dankzij 6000 voorkeurstemmen werd hij tóch verkozen. Maar Cohen liet al snel weten zijn zetel niet in te zullen nemen.

Rectificatie: Naar aanleiding van dit bericht hebben Marja Ruigrok en Geert Dales laten weten wél de raad in te gaan bij voldoende voorkeursstemmen.