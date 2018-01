VVD'er Marja Ruigrok en oud-wethouder Geert Dales zetten deur op een kier voor periode als raadslid

Verlaat voormalig VVD fractievoorzitter en op dit moment nog raadslid Marja Ruigrok nou wel of niet de politiek? 'Bij 1700 voorkeursstemmen neem ik plaats in de gemeenteraad', zegt Ruigrok nu. Ook oud-wethouder Geert Dales zegt bij genoeg voorkeursstemmen zijn verantwoordelijkheid te nemen.

In mei vorig jaar kondigde Ruigrok nog aan de politiek na de verkiezingen in maart van dit jaar te verlaten. 'De komende tijd wil ik paden buiten de politiek verkennen. Er zijn meer manieren om te werken aan een nog mooier en beter Amsterdam', zei ze toen.

Onverkiesbare plek

Ruigrok liet zich op een onverkiesbare plek op de kandidatenlijst van de VVD Amsterdam zetten. Uiteindelijk werd dat plek nummer vijftig. Joop van Holsteyn, hoogleraar politiek gedrag en kiezersonderzoek aan de Universiteit Leiden, vertelde deze week dat zulke lijstduwers kiezersbedrog plegen. 'Laat je dan niet op een kandidatenlijst zetten als je geen kandidaat wilt zijn. Het heet niet voor niets kandidatenlijst.'

In een reactie op dit artikel van AT5 reageerde Ruigrok weer. 'Ik ga voor minimaal 1.700 voorkeurstemmen en neem dan plaats in de raad', schrijft ze op Twitter. Op de vraag of er dus nog een kans is dat ze de politiek niet verlaat antwoord Ruigrok kort maar krachtig: 'Zeker!' En dus kan het zomaar zijn dat Marja Ruigrok na 21 maart van dit jaar alsnog raadslid is.

Noord/Zuidlijn

Geert Dales, de wethouder die de geschiedenisboeken ingaat als de man die de Noord/Zuidlijn door de raad kreeg, zegt ook in een reactie bij genoeg voorkeursstemmen gewoon plaats te zullen nemen in de raad. Hij staat op plek 14 van de lijst van 50Plus.

'Gisteren hebben tienduizenden mensen met plezier een kijkje genomen bij de open dag van de Noord/Zuidlijn. Misschien zijn ze me nu achteraf toch dankbaar nadat ze het gezien hebben en denken ze ik zet mijn potlood bij zijn naam neer', zegt Dales in een reactie. 'Dan neem ik mijn verantwoordelijkheid.'