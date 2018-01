Pegida verplaatst demonstratie naar 11 maart: 'Februaristaking is een links feestje'

Vanuit een sneeuwrijke omgeving heeft Pegida-voorman Edwin Wagensveld aangekondigd dat de demonstratie in Amsterdam niet plaats zal vinden tijdens de Februaristaking. Er is in overleg met de gemeente en politie wel een nieuwe datum gevonden: 11 maart.

De demonstratie werd op 3 december aangemeld bij de gemeente, zo vertelt Wagensveld. 'We hebben een brief geschreven aan het herdenkingscomité van de Februaristaking. Of het ook is een keer mogelijk kon zijn, in plaats van alleen linkse tokkies, zoals Emile Roemer en weet ik veel wat voor andere fantasten, het rechtse geluid op zulke soort demonstraties te laten horen.'

De Pegida-voorman benadrukt dat dit rechtse geluid ook beaamt dat de Joden-vervolging fout was. 'Dat was verschrikkelijk. En nu waarschuwen we voor het fascisme van nu. Wat toen in de jaren 30 gebeurde, gebeurt nu weer in Europa. Er komt weer een heel tapijt van fascisme over ons heen en de Joden in Amsterdam verlaten de stad en Nederland. En niet omdat ze bang zijn voor rechtse fascisme van toen maar voor het islam-fascisme van nu.'

'Links feestje'

Pegida laat nu weten niet op 25 februari te gaan staken. 'Wij willen die dag niet verpesten. Dat is nooit de zin geweest van de demonstratie', zegt Wagensveld. 'Het is een links feestje en men noemt het een algemene herdenking. Het heeft een links politiek doel.'

De Pegida-demonstratie vindt nu op 11 maart plaats en begint om 14:00 uur op het Waterlooplein. De stoet loopt vervolgens richting het Museumplein.