Campagneposter Denk bewerkt: 'Amsterdam is van ons'

Onbekende(n) hebben dit weekend met Photoshop een campagneposter van Denk aangepast. De partij is niet blij met de actie.

Op de poster stond oorspronkelijk 'Amsterdam is van ons allemaal', maar er is 'Amsterdam is van ons' van gemaakt. De foto werd gisteren via Twitter verspreid en vergeleken met de slogan van de PVV ('Nederland weer van ons'). 'Sluiten GroenLinks, PvdA, VVD en D66 Denk nu ook uit?', vroeg een Twitteraar zich af.

Het is de tweede keer tijdens deze verkiezingscampagne dat er niet kloppende campagneposters rondgaan. Eerder bewerkte de Partij van de Ouderen een foto met Henk Krol, waardoor het leek alsof hij de partij steunde. De fractievoorzitter van 50Plus was kwaad over de actie en dreigde naar de rechter te stappen.

Denk gaat niet zo ver. De partij denkt te weten wie de originele campagneposter heeft bewerkt en heeft diegene een Tweet gestuurd. 'Gebruik je talenten voor nuttige zaken.'