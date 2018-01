Agenten brengen gezochte Belg terug naar thuisland

Agenten uit de stad hebben vannacht urenlang in de auto gezeten om een voortvluchtige terug te brengen naar België.

De Belg was gevlucht uit een jeugdinstelling in Antwerpen. Hij werd vannacht aangetroffen in een woning aan de Trijn Hullemanstraat in Nieuw-West en daarom moest hij door een politieauto naar België worden gebracht.

'Het is onze plicht om de voortvluchtige terug te brengen naar de instelling of autoriteit die hem zoekt', schrijft de politie op Facebook. 'In overleg met de Belgian Federal Police, hebben wij de voortvluchtige op de grensovergang van Breda aan de Belgische collega’s overgedragen.'