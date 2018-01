Drietal in hotel opgepakt na 'strooptocht' door centrum

Agenten in burger hebben vrijdag drie mannen aangehouden na een 'strooptocht' in het centrum. Ze hadden onder meer een laptop, een camera en drie telefoons gestolen.

De drie mannen werden tijdens een diefstal gefilmd door een beveiligingscamera. Een getuige zag twee van hen later iets stelen uit een winkel. Toen agenten in burger het tweetal van dichtbij in de gaten hielden haalden ze een Iphone 8 uit de jaszak van een fietsende vrouw.

'Hoewel de agenten stonden te springen om de mannen aan te houden, hielden ze het grotere plaatje voor ogen', schrijft de politie op Facebook. 'De derde verdachte moest ook worden gevonden en dus moesten ze in spanning blijven wachten.'

Hotel

De twee zakkenrollers liepen met de buit een hotel op de Martelaarsgracht in, waar ze een kamer hadden gehuurd. Twintig minuten later voegde de derde verdachte zich bij hen. Vervolgens is de politie de kamer binnengevallen en zijn de mannen opgepakt.

De verdachten moeten zich later voor de rechter verantwoorden.