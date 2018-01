Man zwaargewond na val uit raam van flat Uilenstede

Een man is gisteravond zwaargewond geraakt nadat hij uit het raam van een flat op studentencampus Uilenstede viel.

Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.