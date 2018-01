Inbraak bij Sociëteit Sexyland: 'Voelt als stelen van Robin Hood'

Er is vorige week ingebroken bij Sociëteit Sexyland aan de NDSM-werf in Noord. De organisatoren van het feest dat daar plaatsvond vragen nu om donaties.

De inbraak vond plaats na het 'The Best of Sexyland 2017'-feest. 'Wij schrokken helaas wakker van een ander soort kater, want er is na het feest ingebroken' schrijven de organisatoren op Facebook. 'De opbrengst werd gevonden en het pand werd met schade achtergelaten. Heel verdrietig.'

De verzekering dekt de schade niet. 'Lang verhaal, maar zuur is het! Dit voelt als een klap in het gezicht, vergelijkbaar met stelen van de openbare bibliotheek… of Robin Hood… of moeder Theresa.' De organisatie vraagt om donaties van 2,50 euro. De namen van donateurs worden 'in duizend kleuren' op het pand geschreven.

In het clubhuis worden feesten door verschillende organisatoren georganiseerd.