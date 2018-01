Automobilisten rijden tussen pionnen door na ongeluk op A10

Automobilisten hebben vanochtend massaal de rode kruizen op de matrixborden genegeerd na een ongeluk op de A10. Sommigen reden zelfs tussen de afzetting door.

Na een ongeval met meerdere auto's bij Overamstel werden rond 9.00 uur twee rijstroken afgesloten, waaronder de afrit. Niet alle automobilisten bleken het daarmee eens. Volgens Rijkswaterstaat gebruikten ruim vijftig automobilisten de afgesloten rijstroken alsnog.

Zes van hen reden zelfs tussen de neergezette pionnen door om de afrit alsnog te kunnen nemen. Een van de automobilisten is vanochtend stilgezet door de politie. Anderen worden waarschijnlijk later beboet, want Rijkswaterstaat gaat hun kentekens aan de politie doorgeven.

Vanmorgen een aanrijding afgehandeld op de #A10re thv S111. Bij dat incident meer als 50 automobilisten die het ❌❌❌ negeerde... maar nog veel asocialer zijn de 6 automobilisten die de afzetting gewoon doorkruisden ... @POL_Hoofdwegen gaat met 1 ervan in ieder geval in gesprek! pic.twitter.com/RBIIwvc0mC — OvD-RWS Rogier (@OvD_Rogier) January 22, 2018