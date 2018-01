Jumbo KLM maakt rechtsomkeert na vermoedelijke 'birdstrike'

Een Boeing 747 van KLM is vanmiddag kort na het opstijgen vanaf Schiphol omgekeerd na een vermoedelijke birdstrike. Vlucht KL 685 was net begonnen aan de oversteek naar Mexico maar een vogel zou bij het opstijgen in de motor terecht zijn gekomen.

De Jumbo cirkelde enige tijd rond boven de Noordzee, vermoedelijk om benzine te dumpen. Een woordvoerder van KLM zegt tegen NH Nieuws dat het toestel opdracht heeft gekregen om terug te keren. Of het ook om een zogenaamde birdstrike gaat, is niet bevestigd.

Voor de passagiers staat een ander toestel klaar om ze alsnog naar Mexico te vliegen. Deze vlucht zal naar verwachting 18.30 uur moeten vertrekken.

Just heard the pilot talk with ATC. All engines running but a problem with one of the engines. That's probably the reason they are turning back #KL685