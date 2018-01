Kanshebbers Roze Lieverdje bekendgemaakt

De vier genomineerden voor het Roze Lieverdje zijn vandaag bekendgemaakt. De prijs wordt eens in de twee jaar door GroenLinks uitgereikt aan een Amsterdammer of organisatie die zich 'op bijzondere wijze heeft ingezet voor de emancipatie van LHBT'ers in de stad'.

De vier genomineerden vormen een divers gezelschap: zo staat de oprichter van Pink Marrakesh Nassiri Belaraj op de lijst, maar ook de roze predikant Wielie Elhorst. De andere kanshebbers zijn de stichting Maruf, dat een platform biedt voor islamtische homoseksuelen en transgenders en de biculturele activiste voor transrechten Ana Paula Lima.

Iedere Amsterdammer mocht een kandidaat aandragen, waarna een jury met onder andere dragqueen en voormalig winnaar Lady Galore de vier selecteerde. Op Valentijnsdag (woensdag 14 februari) wordt bekend wie zich het Roze Lieverdje van 2018 mag noemen. Andere winnaars uit het recente verleden zijn politiewoordvoerder Ellie Lust (2016) en cabaratière Dolly Bellefleur.