Meldpunt bezorgd over nieuwe discriminatiecijfers: kwart meer meldingen

Het Amsterdamse discriminatiemeldpunt heeft dit jaar aanmerkelijk meer incidenten geregistreerd dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers, die AT5 mocht inzien. In 2017 werden 392 meldingen gedaan van discriminatie op basis van afkomst, huidskleur of etniciteit: een stijging van 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

'"Ze hadden jullie moeten vergassen in plaats van de joden", is een uitspraak waar we hier niet meer van op kijken', zegt Lucienne Gena op haar werkkamer. Als directrice van het Amsterdamse discriminatiemeldpunt merkt zij dagelijks hoe het debat verhardt, waarbij met name Amsterdammers met een donkere huidskleur of een Marokkaanse achtergrond het moeten ontgelden.

Lees ook: Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan moskee in Noord

'De incidenten zijn heftiger geworden', vertelt Gena op het kantoor van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), zoals de organisatie voluit heet. Twintig jaar geleden werd het meldpunt in het leven geroepen om inzicht te krijgen in de omvang van discriminatie. Waar mogelijk helpt het MDRA met bemiddeling.

In haar kantoor in Oost vertelt Gena de ene na de andere anekdote. Over een zwangere vrouw die van de fiets werd getrapt. Over een rookbom, die in de achtertuin van een Marokkaans gezin werd gegooid. Over een vrouw die met hoofddoek op de Albert Cuyp liep en in haar gezicht werd gespuugd.

Lees ook: 'Geweld tegen moskeeën is stelselmatig en bleef te lang onderbelicht'

Meldingsbereidheid

Of racisme in de stad daadwerkelijk toeneemt, is niet met zekerheid te zeggen. 'De meldingsbereidheid kan zijn toegenomen', zegt Gena. 'Maar ik vermoed dat dit juist het topje van de ijsberg is, want bij deze groep speelt een schaamtecultuur vaak een rol'.

Het MDRA geeft inzicht in de cijfers vanwege het incident bij de Emir Sultan moskee, die vorige week in het nieuws kwam nadat daar een onthoofde pop werd aangetroffen. Reden voor PvdA-gemeenteraadlid Soufyan Mbarki om een spoeddebat aan te vragen.

Hoofddoek of een keppeltje

'Het is niet alleen een gevoel, er is aantoonbaar discriminatie', zegt Mbarki, die woensdag het onderwerp ter sprake brengt in de Stopera . 'Dit kunnen we niet meer negeren. Je mag niet vernederd of uitgescholden worden, of je nou een hoofddoek of een keppeltje draagt.'

Volgens de sociaaldemocraat moet er meer geld beschikbaar komen om de problemen aan te pakken. 'Het meldpunt, de politie en andere instanties moeten voldoende middelen hebben om discriminatie tegen te gaan'.

Spoeddebat aangevraagd door @pvda_amsterdam met steun van @GroenLinks020 om dreiging Amsterdamse moskeeën nav onthoofde pop voor moskee vandaag. Onacceptabel dat dit soort aanvallen plaatsvinden en vervolgens vreedzaam worden genoemd. https://t.co/qnI8VWlI7H — Sofyan Mbarki (@sofyan_mbarki) January 18, 2018

'Gefaald'

Maar kandidaat-raadslid Raymond Pinas (DENK) vindt dat het probleem ergens anders ligt. Volgens Pinas heeft de Amsterdamse politiek jarenlang te weinig gedaan tegen discriminatie. 'Zij hebben gefaald in het herkennen en aanpakken van de problemen'.

'Enerzijds is het politiek gezien niet gunstig om voor moslims op te komen, anderzijds wordt racisme gelegitimeerd door bijvoorbeeld Geert Wilders. Wij hopen daarom dat de voltallige raad woensdag een tegengeluid laat horen, en zich uitspreekt tegen discriminatie', aldus Pinas.

Maar welke plannen DENK heeft om discriminatie aan te pakken, wil Pinas nog niet uit de doeken doen. 'Die worden binnenkort bekend gemaakt, en richten zich vooral op discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs'.