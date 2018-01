Kale en Kokkie weer eens positief over toekomst na winst in Klassieker

Ze stonden dit jaar al een aantal keer op maandagochtend met lange gezichten te vloeken bij De Toekomst maar vandaag was de stemming opperbest. Kale en Kokkie genoten nog even na van de gewonnen klassieker maar keken ook vooruit naar de volgende horde: 'Elk jaar lopen we weer over dat kut-Utrecht te mekkeren.'

Maar er is altijd wel wat te mopperen. 'We hadden na de 2-0 wel wat meer mogen scoren', klaagt Kale. 'Dan heb je toch wat meer echt feest in het stadion.' Kokkie ziet de toekomst in ieder geval zonnig in: 'Ik heb echt weer zin in de tweede seizoenshelft. Alleen jammer dat PSV dan net weer wint in de laatste minuut.'