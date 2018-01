Van Koetsveldschool 'excellent' dankzij zelfontwikkelde lesmethode seksuele vorming

Opnieuw hebben twee scholen in de stad het predicaat 'excellent' gekregen. De Van Koetsveldschool in Oost en het Orion College in Zuid mogen die titel twee jaar lang voeren.

Met de toekenning telt Amsterdam nu vijftien excellente scholen, die dat predicaat om uiteenlopende redenen hebben gekregen. Zo is de Van Koetsveldschool, een school voor kinderen met een verstandelijke beperking, onderscheiden vanwege de zelfontwikkelde lesmethode voor seksuele vorming.

Dat begint met het (her)kennen van emoties, vertelt juf Lotte. 'Om weerbaar te worden, moet je eerst je eigen emoties kennen en die van anderen', legt ze uit. Aan de hand van een memoryspel op het digibord leren de kinderen hoe een boos gezicht eruitziet en hoe iemand kijkt die vrolijk is. 'Zo leren ze stap voor stap zichzelf kennen en uiten en hun eigen grenzen aangeven.'

'Minder goed voor zichzelf opkomen'

De kinderen in de klas van Lotte zijn tussen de 5 en 8 jaar oud. Waar hun leeftijdgenoten weinig tot geen moeite hebben met het duiden van emoties, is dat voor kinderen met een meervoudige verstandelijke beperking vaak wel ingewikkeld. 'Deze kinderen kunnen slechter nee zeggen', aldus Lotte. 'Ze kunnen minder goed voor zichzelf opkomen en kunnen soms verbaal überhaupt niet duidelijk maken wat ze willen of vinden.'

Schooldirecteur Camille de Ruth is vanzelfsprekend erg blij met de honorering. Staven kan hij het niet, 'maar gezien de reacties die we hebben gekregen van de inspectie en de jury wordt er over het algemeen weinig aandacht besteed' aan seksuele vorming. 'Ze waren verrast hoe het hier is vormgegeven, dus ik denk dat ook reguliere scholen hier iets van kunnen leren.'