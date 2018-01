Demonstratie tegen Erdogan op Schiphol: 'Stop met moorden op de Koerden'

Een groep Koerden heeft vanavond op Schiphol geprotesteerd tegen de Turkse president Erdogan. Met spandoeken en vlaggen riepen ze de 'killer' en terrorist' Erdogan op te stoppen met het vermoorden van Koerden in de Rojava. Eerder deze week viel Turkije die grensregio in Syrië binnen om het gebied om de Koerdische militie YPG te vernietigen.

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussees hebben marechaussees de onaangekondigde demonstratie gadegeslagen, maar hoefden zij niet in actie te komen.

Op een via Twitter verspreide foto is echter te zien dat een marechaussee een man die op de grond ligt in bedwang houdt. Na enige tijd hebben de demonstranten het vliegveld verlaten, aldus de woordvoerder.