Ronnie Flex opgenomen voor wietverslaving: 'Ik ben ff afkicken'

Rapper Ronnie Flex is opgenomen in een privékliniek om aan zijn wietverslaving te werken. Dat laat zijn management weten aan RTL Boulevard en AD.

'Ik ben ff afkicken', zo zegt Ronnie Flex zelf op Instagram. Hij belooft zijn fans snel beter te zijn en hoopt dat zij hem zullen blijven steunen. De rapper roept hen dan ook op om veel 'brieven' te schrijven, waarmee hij doelt op een berichtje via Instagram.

Enkele jaren geleden vertelde Ronnie Flex nog dat hij gestopt zou zijn met blowen. Dat was na zijn deelname aan Expeditie Robinson. 'Inmiddels ben ik gestopt met blowen, maar destijds rookte ik nog blowtjes tot me werd verteld dat ik mijn tas moest pakken', zei hij in september 2015.

De opname in de kliniek heeft geen gevolgen voor de optredens van de rapper, zo belooft zijn management. Het verblijf van Ronnie Flex in de instelling is nauwkeurig gepland.