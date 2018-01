Auto slaat over de kop na eenzijdig ongeluk Oost

Een auto is vannacht rond 02.00 uur op de Zuiderzeeweg in Oost over de kop geslagen na een botsing met een dwangpijl. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Even na de brug verloor hij de controle, reed vervolgens tegen de dwangpijl aan in de middenberm, sloeg over de kop en kwam tot slot ondersteboven tot stilstand.

Het slachtoffer was aanspreekbaar toen de hulpdiensten kwamen assisteren bij het ongeval. De Zuiderzeeweg werd even na het ongeval afgesloten. Dat kwam het verkeer slecht uit, omdat de Zeeburgertunnel eveneens dicht was voor onderhoud.