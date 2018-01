Hella Haasse krijgt gedenksteen in Nieuwe Kerk

De in 2011 overleden schrijfster en dichteres Hella Haasse krijgt een gedenksteen in de Nieuwe Kerk. Haar kleindochters zullen op 1 februari de steen tijdens een plechtigheid onthullen.

Dat is op de vooravond van de verjaardag van de ´grande dame´ van de Nederlandse literatuur. Haasse is niet de enige die in de kerk herdacht wordt. Onder anderen P.C. Hooft, Joost van den Vondel en Isaàc de Costa hebben een steen in de kerk.

Sinds de novelle Oeroeg in 1948 verscheen als Boekenweekgeschenk was Haasse een constante factor in de literatuur en verschenen er tal van romans en essays. Oeroeg stond decennia lang op de literatuurlijsten en was lange tijd populair bij scholieren. In 2009 werd het boekje opnieuw uitgegeven in het kader van de campagne Nederland leest.