Restaurant aan Rozengracht heeft primeur: Winst wordt verdeeld onder personeel

Veel lof van verschillende media voor het restaurant Pesca aan de Rozengracht. De zaak maakte namelijk bekend de winst te gaan verdelen onder de werknemers. En ja, dat is ook inclusief de afwasser.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant verdeelde Sven Sallaerts, de ondernemer achter het visrestaurant, zo'n 10.000 euro over dertien personeesleden. Sallaerts is naar eigen zeggen de eerste horecaondernemer 'die zijn werknemers een stukje van de taart geeft'.

De ondernemer is ervan overtuigd dat goede zorgen over je personeel alleen maar positieve effecten heeft. Zo schafte hij overuren af en organiseert hij verrassingsdiners voor jarige werklui. Ook krijgt het personeel een fitnessabonnement van de ondernemer. 'Het hierdoor ontstane hechtere contact leidt volgens de ondernemer tot minder ziekmeldingen en een groter gevoel voor verantwoordelijkheid', zo valt te lezen in het AD.