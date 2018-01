Horecabranche stuurt brandbrief naar Van Aartsen na vondst explosieven

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil betere bescherming voor clubeigenaren na de vondst van een explosief hun zaak moeten sluiten. De branchevereniging schrijft dat in een brandbrief aan waarnemend burgemeester Van Aartsen na de vondst van een explosief voor de Suzy Wong Lounge in de Korte Leidsedwarsstraat.

Dat schrijft De Telegraaf vandaag. KHN vermoedt dat de explosieven niet geplaatst worden door concurrenten, maar door boze klanten die bijvoorbeeld wangedrag vertoonden. Dat zou volgens KHN dus betekenen dat op last van de burgemeester gesloten etablissementen gestraft worden voor het netjes houden van hun zaak.

Explosieven

De Suzy Wong Lounge aan de Korte Leidsedwarsstraat werd vorige week op last van waarnemend burgemeester Van Aartsen gesloten. Bij de lounge werd vrijdagochtend vroeg een explosief aangetroffen.

De politie is naarstig op zoek naar degene die het explosief bij de lounge neerlegde. 'Dit is een ernstig incident. Een explosief in het uitgaanscentrum van Amsterdam neerleggen met alle mogelijke gevolgen van dien', vertelde een politiewoordvoerder.

'De aanwezigheid van wapens en munitie in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten de horecagelegenheid per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten', aldus de gemeente in een verklaring.