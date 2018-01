Stadsdeel bestrijdt verhuur van groepsfietsen op de Albert Cuyp

Enorme fietsen met vier wielen en bankjes voor vier personen mogen niet verhuurd worden op de Albert Cuypmarkt. Dat mocht sowieso al niet, maar het stadsdeel gaat het verbod nu ook handhaven.

Dat laat stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar weten in een persbericht. 'De Albert Cuypmarkt is bestemd voor het verkopen van producten. Dagelijkse boodschappen, kleding, lekkernijen en allerhande stukgoed. Verhuur van fietsen hoort niet thuis op de Albert Cuyp', zegt hij.

Onlangs wist een verhuurder van enorme groepsfietsen en riksja's een plekje te bemachtigen op de markt. 'Ik snap dat ondernemers telkens op zoek zijn naar nieuwe kansen, maar de markt is geen pretpark. Daarnaast is het ook nog eens verkeersonveilig, de markt is een voetgangersgebied', aldus Slettenhaar.