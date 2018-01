Raadslid Diederik Boomsma (CDA) met de dood bedreigd na ADM-zitting

CDA-raadslid Diederik Boomsma is na een hoorzitting over het gekraakte ADM-terrein met de dood bedreigd.

Dat valt te lezen in De Telegraaf. Het raadslid heeft aangifte gedaan van de bedreiging, maar wil verder niets zeggen. De politie sluit zich daarbij aan. Tegen AT5 zegt Boomsma niet wakker te liggen van het dreigement, maar toch vond dat hij aangifte moest doen.

Lees ook: Krakers reageren op plaatsen galg ADM-terrein: 'Wij moeten dood'

Boomsma is een fervent tegenstander van de krakers die al jaren het ADM-terrein in West bewonen. Hij is van mening dat het 'krakersbolwerk' ontruimd moet worden.