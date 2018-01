Milieudefensie gaat in hoger beroep tegen uitspraak ongezonde lucht

Milieudefensie gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank dat Nederland de Europese normen voor luchtkwaliteit schendt, maar dat de Nederlandse Staat niets te verwijten valt.

Dat viel verkeerd bij Milieudefensie. De organisatie vindt dat de Staat verplicht is om te zorgen dat iedereen schone lucht kan inademen. 'Ze moeten zich aan de wet houden. Daarom gaan we in beroep', aldus Milieudefensie tegen het AD.

Een rechtbank in Den Haag oordeelde in december vorig jaar dat Nederland niet op tijd voldeed aan de grenswaarden voor vieze lucht, maar dat het daartoe niet verplicht is. 'Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht', staat in de uitspraak te lezen.

'Wereld op z'n kop'

Anne Knol van Milieudefensie zei toentertijd dat 'de wereld op zijn kop'. 'Het is allang duidelijk dat mensen daar concreet schade door ondervinden. Duizenden mensen worden ziek of overlijden vroegtijdig. De staat krijgt helaas het voordeel van de enige twijfel die de rechter daarin kennelijk nog voelt. Met als gevolg dat hoognodige maatregelen misschien nog langer uitblijven en mensen blijven lijden onder de ongezonde lucht.'

Amsterdammer Paul Busker is mede-eiser in de zaak en vond de beslissing van de rechter in december 'heel erg'. 'Ik word nu gedwongen om lucht in te ademen waar ik ziek van word, ik heb er dagelijks veel last van. Maar van de ongezonde lucht in ons land kan uiteindelijk iedereen ernstig ziek worden, je merkt de gevolgen vaak niet meteen. De lijdensweg die je dan ondergaat gun ik niemand.'