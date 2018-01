Oud-studentenleider: 'UvA wil te drastisch internationaliseren'

Studenten die een plekje willen bemachtigen voor de studie Psychologie van de UvA, hebben flinke concurrentie van buitenlandse studenten. En dat terwijl er een tekort is aan Nederlandse psychologen. Daarvoor waarschuwt Stefan Wirken vandaag.

De oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) schreef een opiniestuk voor de Volkskrant. Daarin wijst hij op de 594 Nederlandse studenten die zich hebben aangemeld voor de studie Psychologie op de UvA. Een populaire studie, waar 600 plekken beschikbaar zijn. Omdat de studie tegenwoordig volledig in het Engels is, zijn er echter in totaal 1854 aanmeldingen van over de hele wereld.

'De drift om opleidingen te "internationaliseren" neemt veel te drastische vormen aan', schrijft Wirken. 'Probleem is juist dat er een tekort is aan Nederlandse psychologen op dit moment. Van de internationale studenten zal een groot deel Nederland weer verlaten na de studie of een carrière beogen in de wetenschap.'

Belastinggeld

'Met ons belastinggeld gaan we dus internationale studenten opleiden, ten koste van Nederlandse studenten, die bovendien hebben meebetaald aan de schatkist', merkt Wirken op. 'Om het even bot te zeggen: Er zijn binnenkort Nederlandse studenten die betalen voor de opleiding van een buitenlandse student, die ze graag zelf gevolgd hadden.'

Eerder deze maand kondigde de UvA aan dat de universiteit de toestroom van buitenlandse studenten wil beteugelen. Door de internationale concurrentie kunnen Nederlandse studenten soms niet de opleiding volgen die ze het liefst willen doen. Daarnaast leidt het tot nog meer schaarste op de woningmarkt voor studenten.