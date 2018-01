Rechter geeft gemeente gelijk: kaaswinkel op Damrak moet sluiten

De gemeente mag een kaaswinkel op het Damrak sluiten. Dat heeft de rechter bepaald.

Sinds 6 oktober vorig jaar is er een gemeentelijk verbod op nieuwe toeristenwinkels, zoals kaaswinkeltjes. De eigenaar van de Cheese Company had echter het huurcontract voor de zaak aan het Damrak vóór die datum ondertekend. Maar volgens de rechter was de winkel op dat moment nog geen kaaswinkel, de transformatie vond pas ná 6 oktober plaats.

Daarom vindt de rechter dat de gemeente deze vestiging van de Cheese Company mag sluiten. De eigenaar, die nog vier zaken heeft, is het er uiteraard niet mee eens. Ook Amsterdammers kopen kaas, meent hij. Ook vindt hij de definitie van 'toeristenwinkels' te vaag geformuleerd en is hij daarom bang voor willekeur. De bestuursrechter gaat er niet in mee en wijst op een reclamekreet in de winkel. Die luidt 'Our cheeses are ready to fly' en zou dus erg gericht zijn op toeristen.

Ook vindt de rechter de prijzen hoog en het aanbod eenzijdig. Al met al is de Cheese Company een zaak die zich specifiek op toeristen richt, aldus de rechtbank. Omdat de eigenaar wel een ander soort winkel mag exploiteren in het pand, hoeft de gemeente het bedrijf niet te compenseren.