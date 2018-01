YouTube-ster en zangeres FamkeLouise naar Club Air

YouTube-sensatie en sinds kort ook zangeres FamkeLouise komt aanstaande vrijdag naar Club Air. Ze treedt op tijdens Hitjesgolf.

De avond heet 'Op je monnie met FamkeLouise', naar haar gelijknamige hit. Het optreden van de zangeres zal naar alle waarschijnlijkheid niet heel veel tijd in beslag nemen, aangezien ze pas net met haar zangcarrière is begonnen zijn er slechts drie liedjes uitgebracht. Afgelopen vrijdag verscheen het nummer 'LIT' in samenwerking met LouiVos.

Kaartjes voor de show gaan over de digitale toonbank voor 11 euro 50. Naast FamkeLouise krijg je hiervoor ook een clubnacht van 22:00 tot 5:00 uur.