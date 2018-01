Man belandt op spoor na ruzie metrostation Wibautstraat

De politie is vanmiddag uitgerukt voor een vechtpartij op het metrostation van de Wibautstraat. Eenmaal daar bleken twee mannen zo'n knallende ruzie te hebben, dat één van hen op het spoor viel.

Omstanders dachten eerst dat de gevallen man zijn been had gebroken, maar zijn verwondingen bleken later wel mee te vallen.

Hij is aangehouden. De andere ruziemaker is ervandoor. De politie is nog op zoek naar hem.