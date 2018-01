Ondanks drempels is Markengouw in Noord nog steeds 'een racebaan': 'Hou rekening met de kinderen'

De Markengouw in Noord werd onlangs grondig onder handen genomen. De gemeente plaatste drempels in de drukke staat om automobilisten te dwingen snelheid te minderen. Maar volgens bewoners hebben de maatregelen weinig zin gehad.

Nog altijd is de Markengouw 'een racebaan', stellen omwonenden en gebruikers van de straat. Je mag er officieel maar dertig kilometer per uur, maar regelmatig, zo lijkt het althans, scheuren auto's met veel hogere snelheden door de straat.



'Ze spelen met kinderlevens', stelt Hatice Sener van de Bewonerscommissie Markengouw, verwijzend naar de school verderop in de straat. 'Vooral 's morgens vroeg heeft het meer weg van een racebaan', vult een bewoner aan.



Meting

Stadsdeel Noord laat weten dat er vorig jaar een snelheidsmeting is gedaan en daaruit bleek inderdaad dat er te hard gereden werd. Er zijn verkeersdrempels geplaatst. Na een nieuwe klacht van de Bewonerscommissie is er eind 2017 wederom een meting gedaan. De resultaten daarvan worden op dit moment bekeken. Maar de bewoners weten het wel. 'Hou gewoon rekening met de kinderen, sommigen lopen hier alleen naar school. (...) Denk goed na!'