Brommerrijder gewond na botsing met auto op Beneluxbaan

Op de Beneluxbaan is vanmiddag rond 14.00 uur een bromfietser gewond geraakt bij een aanrijding.

De bestuurder kwam ter hoogte van de tramhalte Kronenburg door nog onbekende oorzaak in botsing met een auto. Via de motorkap en de voorruit van de auto belandde de brommerrijder op het asfalt van de rijban. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan.