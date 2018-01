Ondernemers: Amsterdam is 'magische magneet', maar gemeente moet iets doen aan zwerfafval

Het gaat beter met de stad dan vorig jaar. Althans, als je de Amsterdam City Index moet geloven. De 'barometer', opgesteld door een ondernemersvereniging na een enquête onder hun leden, is iets gestegen. Toch is er ook genoeg verbeterruimte.

De omzet van winkeliers, restaurants en hotels in de binnenstad is gestegen. De lucht is schoner, er is minder geweld en ook minder diefstal. Ook krijgt de stad meer bezoekers en zijn er meer mensen aan het werk dan vorig jaar - goed nieuws volgens de ondernemersvereniging Amsterdam City.

Meer ZZP´ers en hogere huizenprijzen

De ondernemers vinden het ook positief dat de huizenprijzen in de stad zijn gestegen, dat er meer ZZP'ers aan het werk zijn en dat de verhuurprijzen van winkelruimtes zijn gestegen.

Toch zijn ze ook kritisch. Amsterdam is een 'magische magneet', een 'metropool to be' en een 'coole' stad, maar de overlast in de stad neemt volgens de ondernemers toe. Amsterdammers zouden meer behoefte hebben aan handhaving, om het wildplassen en afval op de grond gooien tegen te gaan.

Zwerfafval is de grootste zorg die ondernemers hebben. Drie op de vijf geeft aan er last van te hebben en maar liefst vier op de vijf geeft aan daar zelf ook iets aan te doen. De ondernemers vinden dat de gemeente meer maatregelen moet nemen tegen zwerfafval. Ook vinden ze dat de stad bereikbaar moet blijven voor automobilisten en leveranciers, en dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het winkelaanbod in het centrum veelzijdig blijft.