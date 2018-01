College noemt tekst op posters in Londen 'ongelukkig'

Een Amsterdamse postercampagne in Londen, bedoeld om internationale bedrijven naar de regio te lokken, zorgde eind vorig jaar voor de nodige ophef. Het college erkent nu dat één van de teksten in de campagne 'ongelukkig gekozen is'.

Het gaat dan om een poster met de tekst: 'When you realise it is monthly rent, not weekly', waarmee wordt geïmpliceerd dat het in Amsterdam voordelig wonen is. Dit terwijl een hoop Amsterdammers juist moeite hebben met het vinden van betaalbare woonruimte in de stad.



SP, GroenLinks en de PvdA stelden vragen aan het college over de campagne. In een antwoord op die vragen legt het college nu uit dat er in totaal vijf verschillende posters zijn gebruikt. 'Het college is van mening dat de keuze voor de tekst over huren in Amsterdam ongelukkig gekozen is'.



Voor de rest noemt het college de campagne juist 'beperkt, indirect en vriendelijk - juist vanwege de gevoeligheden en afspraken.' De postercampagne is inmiddels beëindigd.