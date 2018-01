Wethouder: Amsterdam moet nú investeren in lightrail

Een lightrailverbinding moet de oplossing worden voor het mobiliteitsprobleem in de Randstad. De kruising tussen de tram, metro en trein kan ook Amsterdam beter bereikbaar maken. Dus hoe sneller die er komt, hoe beter, vindt wethouder Pieter Litjens.

Daarom moet er nú in geïnvesteerd worden, zegt hij. 'In de regio rond Amsterdam moeten er tot 2040 een kwart miljoen woningen gebouwd worden. Dan moet je er ook gelijk voor zorgen dat de bereikbaarheid van tevoren goed geregeld wordt, en dat kan alleen maar met hoogwaardige ov-verbindingen.'

Universitair docent stedelijke ontwikkeling Mendel Giezen ziet ook wel een toekomst in de lightrail. 'Het is zeker een oplossing', zegt hij. 'Een lightrail stopt gemakkelijker dan een trein, dus kan op meer plekken in dezelfde tijd stoppen. Maar er is wel meer nodig dan alleen een lightrail om het mobiliteitsprobleem op te lossen.'

Fietsen

Volgens Giezen gaan mensen de verbinding pas gebruiken als het sneller en goedkoper is dan de auto. Het fietsbeleid moet ook gestimuleerd worden en mensen moeten volgens hem ontmoedigd worden om met de auto te gaan.

Als het aan wethouder Litjens ligt, gaat de eerste lightrail in 2025 al rijden.