Film Loving Vincent in de race voor een Oscar

De geschilderde animatiefilm Loving Vincent maakt kans op een Oscar. De uitreiking van de prestigieuze filmprijs is op zondag 4 maart.

Er doen nog vier andere films mee in de race voor 'Beste Animatiefilm', waaronder Coco en Boss Baby. De film over de laatste dagen in het leven van Vincent van Gogh ging afgelopen november in première. Het Van Gogh Museum mocht het werk van de Poolse regisseur Dorota Kobiela als eerste tonen.

'Ik ben zo trots dat dit de eerste Poolse animatiefilm is met een Oscar-nominatie', zo zegt Kobiela in een reactie. Ook vertelt ze trots te zijn op haar schilders, crew en acteurs. 'Ik ben slechts een schakel in een team van dromers. Onze dromen werden gedragen door Vincent, dus ik wou dat hij ook hier was zodat ik hem kon bedanken.'

Beroemde schilderijen

Voor de film werd elk beeld, frame voor frame, geschilderd. Maar liefst 115 schilders werkten mee aan de productie. Ze moesten zich de stijl van Van Gogh aan zien te meten, want de scenes zijn gebaseerd op zijn beroemde schilderijen.

Lees ook: Eerste minuten film Van Gogh in première, 600.000 frames geschilderd voor eindresultaat

De Britse producent Hugh Welchman omschreef de film eerder als 'een detectiveverhaal over de mysterieuze laatste dagen in zijn leven in Auvers'. 'Armand Roulin, onze hoofdpersoon gespeeld door Douglad Booth, gaat naar naar Auvers om te ontrafelen wat er met Vincent is gebeurd. En iedereen heeft er een ander verhaal.'

Loving Vincent werd ook al genomineerd voor een BAFTA, een Engelse filmprijs.