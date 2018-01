'Meerdere daders betrokken bij incident handgranaat voor club ABE'

Voor de deur van Club ABE werd vorig jaar een handgranaat gelegd. De politie maakte in het programma Opsporing Verzocht bekend dat er in elk geval twee daders bij het incident betrokken waren.

Eerder gaf de politie al beelden vrij waarop te zien is hoe één van de daders naar de deur van club ABE loopt en daar op een ietwat onhandige manier het explosief aan de deur hangt. Inmiddels is bekend dat hij geholpen werd door een handlanger.

Nieuwe beelden tonen hoe twee mannen iets voor vier uur 's nachts over de Herengracht rijden op een brommer of scooter. De handlanger gaat even later op een veilige afstand zitten en neemt plaats op een trapje.

Een man in een opvallende blauwe jas probeert vervolgens het explosief aan de deur te hangen. Daarbij hangt er een sliert extra tape uit zijn jaszak. Nadat het is gelukt, keert hij terug naar zijn handlanger die snel wegrijdt.

Erg gevaarlijk

De scherfgranaat heeft volgens de politie tot de volgende ochtend voor de deur gelegen. 'Dat is erg gevaarlijk, in de tussenliggende uren zijn er meerdere mensen voorbij gelopen.'

Ook in Café in The City werd vorig jaar een explosief neergelegd. Volgens de politie is er een mogelijk verband tussen de zaken. 'Het kan gaan om dezelfde dadergroep. Mogelijk betreffen dit gerichte acties om de uitbaters van de café's te intimideren.'

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de dadergroep, getuigen en de vrouw die de 112-melding deed van de handgranaat bij Club ABE. Morgen wordt de zaak ook behandeld in het AT5-programma Bureau 020.