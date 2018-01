Zangtalent gezocht voor The Passion in Zuidoost

De makers van The Passion zijn op zoek naar zangtalenten uit de Bijlmer. Zij zullen 'een uniek koor' vormen tijdens de muzikale vertolking van het paasverhaal in Zuidoost.

Om kans te maken op een plekje in het koor, kunnen mensen die wonen of werken in de Bijlmer een filmpje insturen. Wie het mooist een couplet en refrein inzingt, wordt uitgenodigd voor de autities op 10 februari.

'We willen de veelzijdigheid, maar ook de muzikaliteit van de Bijlmer op het podium zichtbaar en hoorbaar laten zijn', zo zegt de organisatie. Kandidaten vanaf achttien jaar kunnen zich opgeven.

Ze moeten beschikbaar zijn op twee of drie repetities en natuurlijk tijdens de live show op 29 maart. De EO en KRO/NCRV zullen dan voor de achtste keer het Bijbelverhaal uitzenden.

Het thema komend jaar is 'Ik zie jou'. 'In onze dichtbevolkte hoofdstad waar mensen naast elkaar, maar ook langs elkaar heen leven, wil The Passion een verhaal brengen dat gaat over omzien naar elkaar', staat te lezen in een persbericht van de gemeente.