Jumbo-filiaal in Zuid alweer slachtoffer van inbraak

Bij de Jumbo aan de Hendrik Jacobszstraat in Zuid is vanavond ingebroken. Volgens een politiewoordvoerder is de inbraak 'vergelijkbaar met de overval bij de Stadhouderskade' van enkele weken geleden.

De Jumbo-keten is de laatste maanden vaker het slachtoffer van inbraken en overvallen. Ook voor het filiaal in Zuid is het niet de eerste keer dat criminelen de winkel binnendringen.

Ditmaal hebben de daders volgens de politie met een zwaar voorwerp de deur ingeslagen. Daarna probeerden ze de geldautomaat leeg te trekken. Het is nog niet bekend of ze buit hebben gemaakt.