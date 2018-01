Politie zoekt zakkenrollers die van bejaarde vrouwen stalen

De politie is op zoek naar twee vrouwen die vorige zomer twee bejaarde slachtoffers hebben gerold. De ene keer sloegen ze toe in de Albert Heijn aan de Van Limburg Stirumstraat in West, de andere keer in Amstelveen.

Op beelden van de politie is te zien dat de vrouwen hun slachtoffer volgden in de supermarkt. Waarschijnlijk hadden ze bij een andere winkel de pincode van de 77-jarige vrouw al afgekeken. Op een bepaald moment schoof één van hen de rollator van de vrouw opzij, zogenaamd om iets uit het schap te pakken. Terwijl de ander als afleiding een gesprekje aanknoopte, lukte het de eerste vrouw om de portemonnee uit de tas van de vrouw te stelen.

Geld wisselen

Rechercheurs herkenden de vrouwen op de beelden van een andere overval, een dag eerder in Amstelveen. Daar werd een 82-jarige vrouw al hun slachtoffer. De twee vrouwen deden daar alsof ze geld bij haar wilden wisselen, en later viel het de vrouw op dat er geld van haar rekening was gehaald.

De politie vraagt mensen die de twee vrouwen herkennen, dat te melden bij de politie.