Meerdere keren geschoten aan J. Calsstraat in Slotermeer

In de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 01.15 uur werden er schoten gehoord aan de J. Calsstraat in Geuzenveld. De alarmcentrale 112 ontving meerdere meldingen van buurtbewoners over harde knallen.

Een woordvoerster van de politie bevestigt tegen AT5 dat er is geschoten. Er zouden vijf of zes kogels zijn afgevuurd. Ter plekke vond de politie sporen waaruit bleek dat er is geschoten met een vuurwapen. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook niemand gewond geraakt en er lijkt ook niet op een bepaalde woning geschoten.

Voor zover bekend is er geen verdachte aangehouden. Volgens getuigen zijn er tijdens het onderzoek vijf à zes hulzen gevonden in de J. Calsstraat.

De politie is nog op zoek naar getuigen. Mensen die iets hebben gezien of gehoord kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.