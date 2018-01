Warmste 24 januari ooit is al een feit

De warmste 24 januari ooit gemeten is nu al een feit. Om 6.50 uur werd er al een temperatuur van 12,2 graden gemeten. Het vorige record was 12,1 graden, gemeten in 1960.

De komende uren warmt het nog verder op tot een graad of 14. Dit meldt Weeronline. Weer om in de tuin te zitten wordt het niet, het wordt vooral grijs, regenachtig en er staat een stevige wind uit het zuidwesten. Deze wind is tevens verantwoordelijk voor de aanvoer van de warme lucht naar ons land, afkomstig van de Azoren.

Niet alleen in Nederland worden de warmte-records gebroken. In heel West-Europa is het warm. Aan de Spaanse kust kunnen de temperaturen zelfs oplopen tot 25 graden of meer. Dat is ook voor Spanje in deze tijd van het jaar ongebruikelijk.

Vanavond gaat het harder regenen in de stad. De regen komt dan vanuit het noordwesten. Het wordt frisser, maar is nog steeds warm voor de tijd van het jaar. Morgen klimt de temperatuur op naar zo'n 8 graden. Normaal schommelt de temperatuur tussen de 4 en 6 graden.