Toeristen verspreiden over heel Nederland, is dat wel een goed idee?

In de Tweede Kamer is vandaag een hoorzitting over de spreiding van het toerisme over Nederland. Daarbij komen verschillende gemeenten, brancheverenigingen en experts aan het woord, om zo uiteindelijk duidelijk te krijgen wat volgens hen de oplossingen zijn om de drukte te verspreiden.

Want dat is, volgens de meeste deskundigen die deelnemen, hard nodig. Wethouder Udo Kock, die in Amsterdam de portefeuille Financiën beheert, schrijft dat de vele toeristen die naar de stad trekken voor veel problemen zorgen. Zo is het druk in de stad en zorgen de toeristen voor overlast en een eentoniger winkelaanbod. Mede om die redenen voert de gemeente al jaren een beleid om de toeristen beter te spreiden over de stad en de regio.

Noord-Holland

En de regio juicht dat beleid toe, schrijft Nico Slagter, wethouder in de gemeente Stede Broec, bij Enkhuizen. Hij vindt dat al het geld dat nu nog in de promotie van Amsterdam wordt gestopt, naar de promotie van Noord-Holland moet gaan. Daarnaast moeten er betere ov-verbindingen van Amsterdam naar de rest van de regio komen, zodat toeristen beter hun weg kunnen vinden.

Toch schrijft toerismedeskundige Stephen Hodes dat we wat beter over het beleid moeten nadenken voordat we de toeristen over het hele land willen verspreiden. Toeristen die van ver komen, kennen de rest van Nederland niet en zullen er nooit uit zichzelf voor kiezen om naar een andere toeristische trekpleister in Nederland te gaan. Een Japanse toerist zal volgens hem niet snel voor een weekendje Groningen kiezen.

Amsterdam Castle

Daarnaast denkt hij dat het juist geen goed idee is om andere steden mee te laten liften op de populariteit van Amsterdam. Door het Muiderslot te promoten als Amsterdam Castle zullen toeristen nog steeds naar Amsterdam gaan. Steden moeten volgens Hodes juist een eigen identiteit ontwikkelen.

Wat er na de hoorzitting van vanmiddag gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.